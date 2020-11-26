"Давящее устрашение": что ждет Украина от Байдена

Украинскую тему обсудили в программе "События. 25-й час"

Из Киева звучат призывы к пересмотру Минских соглашений. Прислушается ли к ним президент Зеленский? Будут ли поддержаны инициативы украинских политиков по Донбассу новой американской администрацией? И насколько оправдано предположение, что Украина станет основой для создания США недружественного кордона вокруг нашей страны?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Байден, конечно же, президент антироссийский. И даже сейчас, когда идет передача власти, мы видим постепенные изменения в американской политике. Постоянно принимаются шаги давящего устрашения. Это и эсминец, и новые санкционные решения. Я думаю, что значительная часть украинской элиты рассчитывает, что Байден будет вовлечен в постоянно тлеющие проблемы во взаимоотношениях Москвы и Киева", - рассказал Орлов.

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