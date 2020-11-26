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В Роспотребнадзоре рассказали о течении коронавируса у привитых

08:21
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Вакцинация способна избавить от множества осложнений

Прививка от COVID-19 не может полностью уберечь от заражения, однако в случае вакцинации болезнь будет протекать легче, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор", - объяснил эксперт.

По его словам, вакцинация поможет избежать пневмонии, энцефалопатии, а также поражений сердца и почек, передает РИА Новости.

Эпидемиолог добавил, что даже после прививки следует продолжать использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Горелов подчеркнул: если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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