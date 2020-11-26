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В России успешно испытали новую ракету ПРО (видео)

08:24
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Противоракета подтвердила заложенные характеристики

Успешные испытания новой ракеты системы противовоздушной обороны провели Воздушно-космические силы России. Система ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Как сообщили в Минобороны, противоракета в серии испытаний подтвердила заложенные характеристики.
Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО (видео)

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", - сообщили в военном ведомстве.

Командующий 1-й армией ПВО и ПРО особого назначения Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Демин подчеркнул, что боевые расчеты успешно выполнили задачу – условная цель поражена с заданной точностью.

Предыдущее испытание противоракеты системы ПРО состоялось в конце октября. Они также проходили на полигоне Сары-Шаган – и, как сообщили в Минобороны, цель ракета поразила успешно.

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