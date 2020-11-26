23% россиян подготовили подушку безопасности на случай увольнения

Больше половины граждан сталкивались с увольнением

23% россиян имеют финансовую подушку на случай увольнения. 34% из них смогут прожить на свои сбережения от одного до трех месяцев, 31% - до полугода. Еще 20% способны протянуть год без работы, а 10% - не больше месяца.

52% респондентов сталкивались с увольнением из-за сокращения численности штата, банкротства или финансовых проблем компании, а также кризиса. 20% граждан сказали, что подобное с ними происходило не один раз. У 32% такое было единожды.

60% россиян в случае увольнения надеются найти работу за один-три месяца. "21% опрошенных закладывают на поиск нового работодателя до полугода, а 19% - год и более", - приводит РИА Новости выдержку из исследования "Работа.ру" и "Сбербанк страхования".

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