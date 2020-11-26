Светлана Светличная госпитализирована с инсультом

Все началось с головной боли

Звезда советского кинематографа, Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная была экстренно госпитализирована в одну из клиник столицы. Согласно предварительным данным, у нее случился инсульт.

Сообщается, что изначально у актрисы разболелась голова, после чего она обратилась за помощью к врачам, передает "Пятый канал".

"Светличная пожаловалась на головную боль. Ей потребовалась квалифицированная медицинская помощь. Актриса была госпитализирована", - сообщает источник.

Врачи оценивают состояние Светланы Светличной, как среднетяжелое.

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