Марадона перед смертью успел сказать несколько слов

О последних словах легендарного футболиста рассказали его близкие

Близкие Диего Марадоны рассказали о последних минутах жизни легендарного футболиста. Перед смертью он пожаловался на плохое самочувствие.

25 ноября Марадона находился у себя дома вместе с племянником, психологом и медбратом. После завтрака он отправился в свою комнату, чтобы прилечь, передает местный телеканал TN.

"Мне нехорошо", - успел сказать футболист последние слова.

Близкие Марадоны вызвали скорую. Прибывшие на место врачи попытались реанимировать футболиста, но сделать этого не удалось.

Диего Марадона скончался у себя дома в результате сердечного приступа. Легенде футбола было 60 лет. Незадолго до кончины Марадона перенес операцию на мозге. Две недели назад футболиста выписали из больницы.

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