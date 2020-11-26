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Раскрыт секрет правильного выбора оливкового масла

08:55
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Нужно ориентироваться на запах, а не на цвет продукта

Директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя рассказал, как выбрать оливковое масло по запаху и вкусу. 
Росконтроль нашел лучшее оливковое масло

По словам эксперта, качественное и полезное масло имеет запах скошенной травы, миндаля или томатов, а на вкус оно слегка горькое и пряное. Такой продукт содержит много полифенолов, которые укрепляют иммунитет. 

Никола Ди Нойя посоветовал выбирать масло под определенное блюдо. Например, горьковатое масло хорошо сочетается с мясом, а более легкие сорта - с салатом. "Нам нужно научиться подбирать масло так же, как мы поступаем с красным или белым вином: пасте и стейку подойдет масло с насыщенным вкусом, к овощам и рыбе лучше подать масло с растительными нотами", - цитирует его РИА Новости

Специалист не советует выбирать масло по цвету, поскольку оно может быть как зеленым, так и желтым. Важно другое - чтобы бутылка с маслом была сделана из темного стекла и защищала продукт от тепла, кислорода и света. 

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