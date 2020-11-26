ФИФА предложила навечно зарезервировать 10-й номер за Марадоной

Коллеги считают, что это лучший способ увековечить память великого футболиста

Футболку с номером 10 надо навечно зарезервировать за Диего Марадоной. С таким предложением обратился к ФИФА менеджер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш. Великий футболист умер накануне в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

"Марадона… это горькая весть… Я хотел бы, чтобы ФИФА оставила футболку за номером 10 за ним, на всех соревнованиях. Это самое малое, что мы можем для него сделать. Это огромная потеря для всего футбольного мира", - заявил Виллаш-Боаш.

Марадона считается одним из величайших футболистов всех времен. Фанаты в Аргентине называют его El Dios: это переводится как "бог", но также обыгрывается закрепленный за игроком номер 10 - El Diez. Бывший клуб Марадоны, итальянский "Наполи", не использует футболки с десятым номером с 2000 года, отдавая таким образом почести игравшему в его рядах выдающемуся спортсмену. Аргентина хотела последовать примеру итальянского клуба и не использовать "десятку" во всех футбольных состязаниях – однако ФИФА воспротивилась этой инициативе, передает Reuters.

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