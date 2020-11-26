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Молодые россияне получат льготную ипотеку на частные дома

09:07
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Ставка составит 6,5%

В России могут запустить пилотную программу субсидированной ипотеки для молодых семей под 6,5% на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке. Госкомпания "Дом.РФ" выделит на это 300 миллионов рублей, рассказал генеральный директор компании Виталий Мутко.

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Он отметил, что проект может стартовать уже в декабре. Предположительно, он продлится до середины следующего года. Ипотека будет доступна людям до 35 лет с детьми не старше 19 лет. Ипотечные кредиты будут выдаваться на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке под 6,5% - это ставка, под которую в России выдают льготную ипотеку на квартиры. 

Жилье можно приобрести на первичном рынке, а в случае самостоятельного строительства придется заключать договор с организацией-подрядчиком. Деньги будут выделять из прибыли госкомпании. При этом в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области лимит достигает 12 миллионов рублей, а в других регионах – 6 миллионов рублей. Срок кредита должен не превышать 20 лет, а первоначальный взнос быть не ниже 20%, передает РБК.

"Сегодня почти половина всего ввода жилья приходится на. Однако банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты гражданам на строительство и приобретение частных домов. Доля сделок с ипотекой здесь минимальна — до 5%",— заявил Мутко. Он отметил, что сейчас ставка по ипотеке на покупку дома выше, чем на приобретение квартиры на 2–3 п.п.

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