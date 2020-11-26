Перечислены самые распространенные симптомы COVID-19 у детей

В детском возрасте болезнь переносится иначе

Коронавирусную инфекцию у детей чаще всего можно выявить по высокой температуре и кашлю. Также у некоторых могут начаться проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций. Об этом рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что проблемы с желудочно-кишечным трактом наблюдаются лишь у 2% детей, заболевших коронавирусом. Что касается такого симптома, как потеря обоняния, то он не столь характерен для юных пациентов, поскольку маленькие дети не всегда способны его объяснить, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 60,3 миллиона человек, 1,42 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,16 миллиона заболевших, более 37 тысяч пациентов скончались.

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