Собянин продлил удаленку и ограничения для пожилых до 15 января

Ситуация с коронавирусом остается напряженной

Мэр Москвы продлил действие введенных ранее из-за коронавируса ограничений. Сергей Собянин отметил в своем обращении к москвичам, что ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной – за прошлую неделю число выявленных случаев заболевания увеличилось на 2%, а госпитализаций – на 3%.

В то же время, динамика роста постепенно сглаживается - хотя говорить о снижении уровня заболеваемости пока рано. Система здравоохранения столицы по-прежнему работает с очень большой нагрузкой. Эксперты считают, что в нынешних условиях необходимости в новых ограничениях нет – однако отменять уже действующие пока нельзя.

"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым до 15 января 2021 г.:

Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала. Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей", - сообщил мэр Москвы на своем сайте.

Собянин отмечает, что даже Новый год, скорее всего, горожане будут встречать как семейный праздник – в малом домашнем кругу. В то же время, действующие ограничения позволяют продолжать работу промышленным предприятиям, бизнесу, магазинам, сфере обслуживания. Благодаря принятым мерам удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии - с тотальным закрытием всего, заключил мэр.

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