"Похож на прежнего": похудевший Шура появился на публике

Он выглядит помолодевшим

45-летний певец Александр Медведев, более известный как Шура, посетил премьеру нового фильма в столичном кинотеатре.

Гости мероприятия, да и поклонники Шуры в очередной раз удивились его преображению. За последний год артист сильно похудел и заметно помолодел. Еще в мае он сообщил, что сбросил 20 килограммов. С тех пор музыкант, судя по последним фото, избавился еще от нескольких килограммов.

- Красивый вы стали, Александр! Молодцы! Так держать, - пишут в комментариях.

- Александр, какой Вы молодец, что похудели, Вам очень идет, сразу помолодели.

- Похудел, мой хороший.

- Ну вот, Шура похож на прежнего. Офигенно выглядите.

- Санька, молод и весел, как всегда.

Шура не рассказывает, как ему удалось избавиться от лишнего веса. Некоторые поклонники подозревают, что ради стройности он перенес операцию на желудке.

Сам артист дает в Instagram шутливые рекомендации. "Берете мороженую облепиху, блендируете, добавляете немножечко кипяченого молока, две чайные ложки кофе, ложечку корицы, ложечку кориандра… Че еще?.. Ну бросьте изюм! Перемешайте, выпейте, желательно около унитаза. Худеть будете, как я", - заявил он недавно.

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