Собянин заявил, что принятые меры пока позволяют избегать локдауна

Ограничения продлены до 15 января

Принятые в Москве меры пока позволяют избегать локдауна. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте. По его словам, ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. И хотя постепенное сглаживание динамики роста происходит, говорить о снижении уровня заболеваемости пока рано.

По словам Собянина, вводить новые ограничения пока не нужно. Благодаря действующим мерам удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии "с тотальным закрытием всего и вся".

"В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник - в малом домашнем кругу. Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Прошу вас по-прежнему быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье. Тем самым мы вместе приближаем окончание пандемии", - написал Сергей Собянин.

Он сообщил, что до 15 января продлевается домашний режим для пожилых москвичей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, продлен дистанционный режим работы, а также будут закрыты городские досуговые учреждения.

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