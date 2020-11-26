"Проверка на терпение": Германия продлила карантин

Число заболевших в стране растет

Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 60 с половиной миллионам человек. Наиболее сложная ситуация по-прежнему в США. День благодарения в этом году там пройдёт в непривычной обстановке. Новые ограничения и в Европе. Локдаун продлён в Германии. Ангела Меркель заявила о намерении закрыть все горнолыжные курорты в регионе.

Отменять локдаун еще не время, решили власти Германии. Число заболевших в стране каждые сутки растет на 20 тысяч и уже приближается к миллиону человек. А потому все ограничения, в числе которых закрытие ресторанов, баров и спортклубов, продлят до 20 декабря.

"Экспонентный рост числа заболевших приостановлен. Мы вышли на плато. Но это только половина успеха. Нам по-прежнему необходимо предпринимать усилия. Это очередная проверка на терпение, солидарность и дисциплину", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Дисциплинированными призывают оставаться и французов. Страна вот уже 4 недели в режиме карантина. С этой субботы ограничения смягчат. Однако запрет на массовые мероприятия никто не отменял. Из-за чего впервые традиционную церемонию зажжения рождественской иллюминации на Елисейских полях провели в онлайн-режиме. В республике больше двух миллионов официально подтвержденных случаев Covid-19.

Провести праздники дома призывает и правительство Польши - иначе в феврале стране не избежать третьей волны. Новые ограничения готовятся ввести власти Хорватии. Каждый день там заболевают 3 тысячи человек. Что для местной системы здравоохранения колоссальная нагрузка. В нескольких городах уже пришлось развернуть полевые госпитали.

Тревогу бьют и губернаторы ряда американских штатов. В Техас, например, пришлось направить дополнительный отряд военных медиков. В Нью-Йорке, где число заболевших уже превысило полмиллиона человек, готовятся к ужесточению карантинных мер. В числе которых: закрытие спортивных залов и переход ресторанов в режим доставки. Для многих это будет означать банкротство. Поэтому владельцы кафе и баров предложили другую меру: обязать клиентов делать экспресс-тест при входе. Самые предприимчивые уже включили его в меню.

Тесты после этого четверга могут оказаться еще востребованнее. Америка празднует день благодарения. Традиционно собирающий за одним столом всех родственников и друзей. Хотя в этом году власти рекомендовали отменить праздничные обеды и остаться дома.

Исключение сделали разве что для пингвинов из зоопарка Чикаго. Оставшись в карантин без зрителей, птицы заскучали. И чтобы поднять им настроение, смотрители устроили питомцам экскурсию по местному стадиону.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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