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Россия не допустит ребрендинга террористов в Сирии

11:52
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Об этом заявил постпред страны в ООН

Россия не допустит ребрендинга терроризма, которым занимается Запад в Сирии. Об этом заявил наш постоянный представитель при ООН Василий Небензя на онлайн-заседании Совбеза Организации Объединенных Наций.

Небензя напомнил, что обстановка в регионе остаётся нестабильной. Боевики продолжают провокации: идут обстрелы позиций армии, планируются незаконные суды и казни, постоянно притесняется местное население. А некоторые страны обеляют действия террористов и лишь усугубляют условия, вводя односторонние санкции.

"Несмотря на внешнее давление, постоянное ужесточение даже на фоне пандемии коронавируса незаконных односторонних санкций, которые бьют по обычным людям, правительство Сирийской Арабской республики прилагает усилия по постконфликтному урегулированию. Одной из задач является восстановление жилья и инфраструктуры для сирийских беженцев, которые, нравится это западным коллегам или не нравится, ежедневно добровольно возвращаются домой", - заявил Небензя.

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Постоянный представитель при ООН Василий Небензя
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