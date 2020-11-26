В Москве за сутки вылечились от COVID-19 6229 пациентов

Общее число выздоровевших превысило 428 тысяч

Московские врачи выписали из больниц за минувшие сутки 6229 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших после COVID-19 в столице превысило 428 тысяч.

"В столице выздоровели еще 6229 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 428 418", - сообщили в московском оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Отсутствие заболевание подтверждается специальными исследованиями, которые врачи проводят перед выпиской пациента. Вылечившимся москвичам предлагается стать донорами плазмы либо социальными волонтерами.

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