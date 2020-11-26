Москвичей предупредили о приближении циклона "Таня"

Когда ждать осадков?

На европейскую часть России надвигается новый атлантический циклон "Таня". Он несёт в северо-западные регионы мокрый снег, дожди и ветер, передает "ТВ Центр".

Его влияние почувствовали жители Санкт-Петербурга. На Москву и область циклон обрушится в пятницу. Но осадки ожидают уже в четверг. Кроме того, в городе объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за гололёда. Жителей призывают быть осторожными. А автовладельцев соблюдать скоростной режим.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"