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Москвичей предупредили о приближении циклона "Таня"

11:57
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Когда ждать осадков?

На европейскую часть России надвигается новый атлантический циклон "Таня". Он несёт в северо-западные регионы мокрый снег, дожди и ветер, передает "ТВ Центр".

Его влияние почувствовали жители Санкт-Петербурга. На Москву и область циклон обрушится в пятницу. Но осадки ожидают уже в четверг. Кроме того, в городе объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за гололёда. Жителей призывают быть осторожными. А автовладельцев соблюдать скоростной режим.

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