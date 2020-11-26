Пустые прилавки и свет по расписанию: когда откроют мост на остров Русский

Попасть на материк можно только на пароме

Ещё в двух районах Приморья в четверг введён режим ЧС. Больше 15 тысяч жителей по-прежнему остаются без света после снежного циклона. Из-за обледенения мост на остров Русский будет закрыт до конца месяца. Очисткой конструкции занимаются альпинисты. Но власти планируют привлечь дополнительные бригады специалистов из других регионов.

Один газовый баллончик в сутки. В режиме строгой экономии на острове Русский живут уже больше недели. Ледяной дождь оборвал линии электропередачи. И все это время в квартирах нет света, передает "ТВ Центр".

Продукты приходится покупать только с длительным сроком хранения. А то, что заготавливали на зиму, пропало или спасают на балконе. На остров, где проживает более 6 тысяч человек, завезли несколько генераторов. Но, как говорят сами жители, пока от них толку мало.

В некоторых микрорайонах электричество подают в дома по очереди, и то всего на несколько часов. Света нет, по словам жителей, и во всех трёх школах острова. Дети перешли на сокращённый режим учебы.

Своими силами жители очистили 7 километров просеки в лесу от поваленных деревьев, для того, что энергетики могли восстановить ЛЭП. В течение двух дней убрали более 7 километров трассы.

Магазины держатся на своих небольших генераторах. Но прилавки уже практически пустые. Не все поставщики соглашаются везти продукты, так как основная дорога на остров сейчас недоступна.

Мост на остров Русский до сих пор остаётся закрытым. Огромные глыбы льда падают прямо на проезжую часть. И поэтому ездить по нему небезопасно. Попасть на материк можно только на пароме. От острова до материка курсирует один паром. Вмещает около 20 машин. Но очередь из желающих уехать растягивается на несколько километров и не всем удается добраться.

Тем временем Русский мост от наледи вручную очищают альпинисты. Уже удалось убрать более 900 тонн льда. Осталось ещё около тысячи тонн. Переправа не будет работать до конца месяца.

Ольга Скрипникова, ТВ Центр".

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