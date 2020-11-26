Аргентина прощается с Диего Марадоной

Ночью в память о спортсмене гремели главные стадионы страны

Мир прощается с Диего Марадоной. В Москве на здании аргентинского посольства приспущен национальный флаг. С утра к зданию диппредставительства горожане несут цветы и записки с последней благодарностью легендарному игроку. Спортсмен, тренер сборной и просто бог футбола - так его прозвали болельщики - скончался накануне в возрасте 60 лет. На его родине в Аргентине объявлен трехдневный траур. Президентский дворец в Буэнос-Айресе в четверг откроет двери для всех желающих проститься с футболистом.

Многотысячные толпы болельщиков взрываются победным "Оле!" Над трибунами в Буэнос-Айресе – победный салют и фейерверки. Но на поле нет никого. Только изображение человека, проводить которого этой ночью вышла на улицы, кажется, вся Аргентина.

К пяти стадионам страны, где играл Диего Марадона, несут цветы, свечи, футболки с именем национального героя. Для своих соотечественников он стал им в 86-м, когда на чемпионате мира забил "гол столетия" в ворота английской сборной. 581 матч в карьере и 293 забитых мяча, звание лучшего игрока мира. Его победы, улыбка, озорство, многолетние усилия по развитию детского и юношеского футбола сделали Марадону кумиром миллионов. Аргентинцам он подарил возможность гордиться своим футболом. Всему миру – удовольствие наблюдать за красивейшей, виртуозной игрой. Слова соболезнования выражают мировые лидеры, папа Римский, знаменитые коллеги Марадоны – каждый из которых и сам легенда.

Проезд траурного кортежа от морга до похоронного бюро транслируют в прямом эфире. По пути следования – живая цепь из благодарных болельщиков. Тысячи собрались у президентского дворца в Буэнос-Айресе. Церемония прощания с футболистом начнётся в полдень по Москве. Но многие люди провели здесь всю ночь.

Ожидается, что проститься с национальной легендой придёт не менее миллиона человек. И это только те, кто успеет: двери Каса Росада будут открыты только десять часов. В Аргентине объявлен трёхдневный траур. С минуты молчания по футболисту номер один начинают свои матчи все команды "Лиги чемпионов".

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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