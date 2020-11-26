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В Эрмитаже открылась выставка работ Карла Фаберже

12:11
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Она продлится до середины марта

Ювелир императорского двора, чьё имя известно всему миру. В Эрмитаже открылась международная выставка, посвящённая Карлу Фаберже. Она приурочена к столетию памяти мастера. Пасхальные яйца, диадемы, часы - на экспозиции собраны предметы из коллекций шести музеев. В том числе и бывших царских резиденций.
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Большая и малая императорские короны - в точности как те, что в течение полутора веков венчали головы русских царей и цариц. Те же чистейшие бриллианты различной огранки, сапфиры, редчайшая алая шпинель. Только десятикратно уменьшенные. Эти миниатюры еще при жизни принесли ювелиру Карлу Фаберже мировую известность.

Бриллиантовые диадемы и тиары, золотые перстни, рубиновые и сапфировые броши, серебряная посуда, нефритовые табакерки — все это личные сокровища членов семьи Романовых, выполненные в мастерских Карла Фаберже. Петербургский потомственный ювелир привлек внимание царственных особ после художественно-промышленной выставке в Москве в 1882 году, где  36-летний мастер был удостоен  золотой медали. Именно тогда супруга императора Александра III Мария Федоровна впервые приобрела запонки его работы.

Вскоре вся семья Романовых начала заказывать у Фаберже подарки на дни рождения и по особым случаям. Серебряные часы с бриллиантами сообща приобрели родственники Александра III и Марии Федоровны в честь 25-й годовщины их свадьбы. После революции они долгое время считались утерянными. Затем были выкуплены российскими меценатами на международном  аукционе. Государственному Эрмитажу их передал Владимир Путин в 2014-м году, в честь 250-летия музея. 

Золотое яйцо, покрытое белой матовой эмалью с золотой курочкой и крохотной императорской короной - подарок Александра III супруге на Пасху. Это было началом поистине грандиозного проекта. Фаберже получил заказ от императорского дома изготавливать новое ювелирное яйцо на каждую Пасху, при этом непременно с сюрпризом. Традицию отца продолжил император Николай II. Так и появились эти удивительные произведения: с крошечными каретами, букетами цветов, иконами и целыми портретными галереями внутри. Фаберже создавал их более 30 лет, до самой революции.

После 1917-го драгоценная коллекция - символ блистательного могущества Российский империи — распалась. Часть пасхальной серии и многие другие предметы были вывезены за границу, проданы или просто утеряны. Сам придворный ювелир в 1918-м тайно покинул страну под видом немецкого дипломата. И вскоре умер в швейцарской Лозанне, так и не оправившись от революционных событий. А его удивительные произведения, которые постепенно возвращаются в Россию, каждым своим появлением на разных выставках очаровывают публику вот уже больше ста лет.

Похожая экспозиция открывалась в Эрмитаже 27 лет назад. Потом она проходила еще в Париже и Лондоне. Нынешняя выставка открыта для посещения до 14 марта. Затем сокровища снова спрячут в фонды Галереи драгоценностей и вернут в другие музеи.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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Выставка работ Карла Фаберже
Выставка работ Карла Фаберже
Выставка работ Карла Фаберже
Выставка работ Карла Фаберже
Выставка работ Карла Фаберже
Выставка работ Карла Фаберже
Выставка работ Карла Фаберже
Выставка работ Карла Фаберже
Выставка работ Карла Фаберже
Выставка работ Карла Фаберже
Эрмитаж
Эрмитаж
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