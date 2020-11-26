В Эрмитаже открылась выставка работ Карла Фаберже

Она продлится до середины марта

Ювелир императорского двора, чьё имя известно всему миру. В Эрмитаже открылась международная выставка, посвящённая Карлу Фаберже. Она приурочена к столетию памяти мастера. Пасхальные яйца, диадемы, часы - на экспозиции собраны предметы из коллекций шести музеев. В том числе и бывших царских резиденций.

Большая и малая императорские короны - в точности как те, что в течение полутора веков венчали головы русских царей и цариц. Те же чистейшие бриллианты различной огранки, сапфиры, редчайшая алая шпинель. Только десятикратно уменьшенные. Эти миниатюры еще при жизни принесли ювелиру Карлу Фаберже мировую известность.

Бриллиантовые диадемы и тиары, золотые перстни, рубиновые и сапфировые броши, серебряная посуда, нефритовые табакерки — все это личные сокровища членов семьи Романовых, выполненные в мастерских Карла Фаберже. Петербургский потомственный ювелир привлек внимание царственных особ после художественно-промышленной выставке в Москве в 1882 году, где 36-летний мастер был удостоен золотой медали. Именно тогда супруга императора Александра III Мария Федоровна впервые приобрела запонки его работы.

Вскоре вся семья Романовых начала заказывать у Фаберже подарки на дни рождения и по особым случаям. Серебряные часы с бриллиантами сообща приобрели родственники Александра III и Марии Федоровны в честь 25-й годовщины их свадьбы. После революции они долгое время считались утерянными. Затем были выкуплены российскими меценатами на международном аукционе. Государственному Эрмитажу их передал Владимир Путин в 2014-м году, в честь 250-летия музея.

Золотое яйцо, покрытое белой матовой эмалью с золотой курочкой и крохотной императорской короной - подарок Александра III супруге на Пасху. Это было началом поистине грандиозного проекта. Фаберже получил заказ от императорского дома изготавливать новое ювелирное яйцо на каждую Пасху, при этом непременно с сюрпризом. Традицию отца продолжил император Николай II. Так и появились эти удивительные произведения: с крошечными каретами, букетами цветов, иконами и целыми портретными галереями внутри. Фаберже создавал их более 30 лет, до самой революции.

После 1917-го драгоценная коллекция - символ блистательного могущества Российский империи — распалась. Часть пасхальной серии и многие другие предметы были вывезены за границу, проданы или просто утеряны. Сам придворный ювелир в 1918-м тайно покинул страну под видом немецкого дипломата. И вскоре умер в швейцарской Лозанне, так и не оправившись от революционных событий. А его удивительные произведения, которые постепенно возвращаются в Россию, каждым своим появлением на разных выставках очаровывают публику вот уже больше ста лет.

Похожая экспозиция открывалась в Эрмитаже 27 лет назад. Потом она проходила еще в Париже и Лондоне. Нынешняя выставка открыта для посещения до 14 марта. Затем сокровища снова спрячут в фонды Галереи драгоценностей и вернут в другие музеи.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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