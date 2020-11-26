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Джонни Деппу в "Фантастических тварях" нашли замену

09:52
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Грин-де-Вальда сыграет главный герой "Ганнибала"

Датский актер Мадс Миккельсен получил роль волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части фильма "Фантастические твари". Датчанин заменит Джонни Деппа, которого отстранили от работы после проигрыша в суде по делу об избиении бывшей жены Эмбер Херд.
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Руководство студии Warner Bros заявило, что съемки картины уже начались, премьера намечена на лето 2022 года, передает издание Deadline .

Миккельсен получил широкую известность после съемок в телесериале "Ганнибал", где сыграл роль серийного убийцы Ганнибала Лектера.

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