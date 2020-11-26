Вакцины от коронавируса будут производить в технополисе "Москва"

Территорию подготовили в кратчайшие сроки

В технополисе "Москва" откроется производство вакцин от коронавирусной инфекции, рассказали на сайте мэра города.

"На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" начнет работу завод компании "Р-Фарм". Предприятие станет дополнительной площадкой по производству вакцин от коронавирусной инфекции", - сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что возможности особой экономической зоны позволяют в кратчайшие сроки оборудовать место для производства вакцины "Спутник V". Площадку смогли подготовить за месяц, работы шли круглосуточно с опережением графика. Отмечается, что производство разместится на площади порядка 20 тыс. кв. м и позволит дополнительно создать около 400 новых рабочих мест. В скором времени площадку оснастят необходимым оборудованием.

Работы по подготовке территории включили в себя возведение каркаса наружных стен, антикоррозионную обработку и огнезащиту металлоконструкций, монтаж наружного ограждающего периметра и балочной клетки, а также строительство технологической площадки под размещение вентиляционного оборудования и ряда вспомогательных помещений. Хладоцентр находится на завершающем этапе строительства, его площадь составит почти 800 кв. м. Сейчас завершаются финальные монтажные работы и устанавливаются современные биореакторы, производство может быть запущено уже в январе, передает АГН "Москва".

"Силами сотрудников АО "Мосгаз" на территории особой экономической зоны в рекордно короткие сроки возведена котельная. Высокая производительность, многоступенчатая система безопасности и экологичность стали главными аргументами в пользу выбора при возведении газовой котельной. В течение месяца проложено около 700 м трассы газопровода в траншее, бестраншейным и надземным способом. Завершен монтаж эстакады трубопроводов пароснабжения, проложена трасса воздухоснабжения, ведутся работы по устройству компрессорной", - добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

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