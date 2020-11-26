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Раскрыт новый способ обмана россиян по телефону

10:27
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Не теряйте бдительность

Злоумышленники стали звонить россиянам от имени представителей бюро кредитных историй. Они сообщают абоненту, что на его имя кто-то пытается получить кредит. Затем преступники перезванивают своей жертве, представляясь сотрудниками банка, и подтверждают информацию о незаконном оформлении кредита. 
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"Отменить выдачу средств, по их словам, возможно. Для этого нужно лишь совершить "зеркальные действия" - подать онлайн-заявку на кредит, сообщить коды из смс и совершить другие действия. В случае удачного оформления кредита мошенники уговаривают жертву вернуть заемные деньги в банк, совершив перевод на определенный банковский счет", - сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро. 

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков рассказал, что мошенники часто предлагают клиентам улучшить или удалить кредитную историю за вознаграждение, которое может составлять от 30 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, преступники маскируют свои ресурсы под сайты бюро кредитных историй и продают недостоверные кредитные отчеты. 

Бывает также, что мошенники убеждают россиян погасить кредит в сжатые сроки, угрожая навсегда испортить кредитную историю. Деньги при этом они присваивают себе. 

Отметим, что сотрудники бюро кредитных историй никогда не звонят гражданам. 

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