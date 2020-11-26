В России выявили еще 25487 заболевших коронавирусом

Это новый максимум с начала пандемии

Еще 25487 человек за сутки заболели коронавирусом в России, что на 1812 больше, чем днем ранее (23675). Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Это новый максимум с начала пандемии.

В столице выявлено еще 6075 заболевших. В Подмосковье заболели 1022 человека.

Вылечились от коронавируса 25073 пациента, в том числе в Москве – 6229. Скончались 524 заразившихся, из них 73 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 2187990 случаев заражения коронавирусом. Скончались 38062 человека. Выздоровели 1685492 пациента.

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