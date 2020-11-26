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Россиян предостерегли от намеренного заражения коронавирусом

10:50
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Лучше подождать вакцину

Стремление намеренно заразиться коронавирусом, чтобы получить антитела, не ведет ни к чему хорошему, считает эксперт по биобезопасности Николай Дурманов.

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В свете пандемии коронавирусной инфекции многие люди вспомнили о так называемых вирусных вечеринках, которые появились 350 лет назад – до изобретения вакцины от оспы. Тогда здоровые люди намеренно контактировали с заболевшими, чтобы тоже заразиться и получить иммунитет.

"Да, действительно люди, которые заражались оспой преднамеренно, умирали не так часто, как если это было бы нечаянное заражение. От нечаянного заражения погибали 34%, а от преднамеренного – 3%. Любителям повторить 350-летний опыт с коронавирусом надо смириться с известным риском. Оправдан ли этот риск? Нет. Может, лучше подождать вакцину? Это более соответствует уровню современной науки", - заявил Дурманов.

Он подчеркнул, что преднамеренное заражение не обязательно будет проходить мягко. У заболевшего могут начаться серьезные осложнения, которые приведут его в больницу "или что еще похуже". Дурманов предупредил, что результат заражения и интенсивность болезни зависит не только от способа заражения, а еще от иммунологического статуса, от генетического профиля человека, от того, есть ли в его крови антитела к прежним коронавирусным инфекциям, есть ли у него диабет и от многих других причин, передает Радио Sputnik.

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