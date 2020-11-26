Российские биатлонисты заразились COVID-19 перед этапом Кубка мира

Коронавирус выявлен у четверых членов сборной

Российский биатлонист Антон Бабиков и еще трое представителей сборной сдали положительный тест на коронавирус. Команда сейчас в Финляндии, куда спортсмены прибыли для участия в Кубке мира. Соревнования стартуют 28 ноября.

"Стали известны результаты первого тестирования на коронавирус, которое представители сборной России прошли в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира по биатлону. Тесты показали положительный результат у четверых представителей нашей команды: Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина", - сообщили в Союзе биатлонистов России.

Международный союз биатлонистов ранее сообщил о положительных тестах на коронавирус в командах России, Латвии и Молдавии. Комментируя эти сообщения, главный тренер российской национальной команды Валерий Польховский отметил, что члены сборной проходили тестирование по 3-5 раз. Последние тесты были 19 ноября, они показали отрицательные результаты.

Сейчас российская команда в полном составе изолирована в отеле. Спортсмены не покидают номеров, питание доставляют каждому индивидуально в пищевых контейнерах. Очередные тесты на COVID-19. Запланированы на 27 и 28 ноября, передает РИА Новости.

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