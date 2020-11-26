Врачи раскрыли опасный симптом дефицита витамина D

Нехватка витамина D приводит к размягчению костей

Зачастую дефицит витамина D сказывается на состоянии костей и приводит к их размягчению. Также по ночам могут ощущаться боли в районе таза, ног, бедер, поясницы и ребер, заявили медики из Великобритании.

На ранних этапах нехватку витамина D возможно диагностировать только при помощи рентгена или специальных исследований, однако более серьезные стадии сопровождаются тупой ноющей болью в костях, которая усиливается при надавливании на них или по ночам.

Врачи предупреждают, что особую опасность патология представляет для пожилых людей, поскольку она может стать причиной остеопороза и переломов костей, передает Express. Чтобы избежать дефицита витамина D, необходимо принимать его ежедневно в целях профилактики, подчеркнули британские медики.

Ранее сообщалось, что витамин D способен снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

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