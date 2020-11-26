Минздрав: лечение от COVID-19 проходят более 1 миллиона россиян

Стационарно лечатся 220 тысяч пациентов

Более миллиона россиян в настоящее время проходят лечение от коронавируса. Большинство лечится амбулаторно, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"По сути дела, мы имеем на амбулаторном этапе более 780 тысяч пациентов и на стационарном лечении более 220 тысяч пациентов", - заявил Мурашко, выступая на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

Ситуация изменится с выходом в гражданский оборот вакцины от COVID-19. По словам Мурашко, российские производители вакцин близки к выходу на масштабный выпуск. С запуском больших объемов производства препарат станет доступным для россиян. Как ранее заявлял глава Минздрава, прививку от COVID-19 можно будет получить бесплатно.

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