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Минздрав: лечение от COVID-19 проходят более 1 миллиона россиян

10:47
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Стационарно лечатся 220 тысяч пациентов

Более миллиона россиян в настоящее время проходят лечение от коронавируса. Большинство лечится амбулаторно, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Минздрав объявил о начале массового производства вакцины "Спутник V"

"По сути дела, мы имеем на амбулаторном этапе более 780 тысяч пациентов и на стационарном лечении более 220 тысяч пациентов", - заявил Мурашко, выступая на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

Ситуация изменится с выходом в гражданский оборот вакцины от COVID-19. По словам Мурашко, российские производители вакцин близки к выходу на масштабный выпуск. С запуском больших объемов производства препарат станет доступным для россиян. Как ранее заявлял глава Минздрава, прививку от COVID-19 можно будет получить бесплатно.

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