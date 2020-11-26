"Не рассчитала силы": Ирина Слуцкая сломала ногу

Она готовилась к ледовому шоу

Двукратный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, как сломала ногу.

В феврале Слуцкая собиралась участвовать в ледовом шоу. Она давно начала готовиться к выступлению. На последней тренировке она неудачно приземлилась на лед.

"Наверно, я немножко не рассчитала свои силы и при приземлении с прыжка случилась такая грустная история", - сказала фигуристка 5-tv.ru.

Сейчас спортивная звезда находится в больнице, но чувствует себя хорошо.

"Да, жизнь иногда преподносит сюрпризы: я сломала ногу. Но не переживайте, я в руках замечательных врачей. Отдохну немного, и снова в строй!" - написала Ирина Слуцкая в Instagram.

Слуцкая стала первой фигуристкой, исполнившей каскад из трех прыжков. Спортивную карьеру она завершила в 2006 году.

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