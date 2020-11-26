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"Не рассчитала силы": Ирина Слуцкая сломала ногу

10:59
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Она готовилась к ледовому шоу

Двукратный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, как сломала ногу. 
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В феврале Слуцкая собиралась участвовать в ледовом шоу. Она давно начала готовиться к выступлению. На последней тренировке она неудачно приземлилась на лед. 

"Наверно, я немножко не рассчитала свои силы и при приземлении с прыжка случилась такая грустная история", - сказала фигуристка 5-tv.ru.

Сейчас спортивная звезда находится в больнице, но чувствует себя хорошо.  

"Да, жизнь иногда преподносит сюрпризы: я сломала ногу. Но не переживайте, я в руках замечательных врачей. Отдохну немного, и снова в строй!" - написала Ирина Слуцкая в Instagram. 

Слуцкая стала первой фигуристкой, исполнившей каскад из трех прыжков. Спортивную карьеру она завершила в 2006 году. 

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