Путин поручил улучшить регулирование "удаленки"

Должен быть соблюден баланс интересов работников и работодателей

Дистанционная работа должна быть отрегулирована с соблюдением интересов как сотрудников, так и работодателей. Это и другие поручения правительству дал Владимир Путин по итогам встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.

Документ опубликован на сайте Кремля. Кабмин должен продумать, как минимизировать расходы на организацию "удаленки", и организовать оптимальное нормативное регулирование без излишних процедур.

Кроме того, министрам поручено законодательно обеспечить неизменность налоговых условий при реализации инвестиционных проектов и продолжить работу по созданию специализированного инвестфонда, который займется привлечением средств в высокотехнологичные проекты.

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