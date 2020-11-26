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Путин поручил улучшить регулирование "удаленки"

11:42
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Должен быть соблюден баланс интересов работников и работодателей

Дистанционная работа должна быть отрегулирована с соблюдением интересов как сотрудников, так и работодателей. Это и другие поручения правительству дал Владимир Путин по итогам встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.
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Документ опубликован на сайте Кремля. Кабмин должен продумать, как минимизировать расходы на организацию "удаленки", и организовать оптимальное нормативное регулирование без излишних процедур.

Кроме того, министрам поручено законодательно обеспечить неизменность налоговых условий при реализации инвестиционных проектов и продолжить работу по созданию специализированного инвестфонда, который займется привлечением средств в высокотехнологичные проекты.

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