Корчевников рассказал, как болел коронавирусом

Ведущий вылечился за 10 дней

Телеведущий Борис Корчевников признался, что переболел коронавирусом. Об этом он заявил в беседе с певицей Анитой Цой, которая также перенесла COVID-19.

Цой рассказала, что во время болезни ей было тяжело дышать, а для моральной поддержки даже пришлось обратиться за помощью к психологам. Певица добавила, что врачи диагностировали у нее поражение 50% легких.

В ответ Корчевников отметил, что тоже болел коронавирусом. Несмотря на то, что болезнь протекала легко, журналиста все-таки госпитализировали.

"Я помню, как лежал сам. К стыду своему, лица сестер и нянечек, которые мне помогали, я так и не увидел, они все были закрыты защитными масками. После этого коронавируса сил нет, мертвый лежишь", - сказал телеведущий.

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