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Врач перечислила неожиданные симптомы рака легких

11:57
  • четверг
  • 26 ноября 2020

При малейших подозрениях на опухоль следует идти к врачу

Врач Клэр Моррисон сообщила, что опухоль верхней борозды легкого может стать причиной болей в руке и плече. Об онкологическом заболевании также могут свидетельствовать твердые болезненные узелки или расширенные вены в области плеч и шеи. 
Онколог объяснил, как избежать рака

"Из-за разрушения нервной ткани эти опухоли легких могут вызывать "синдром Горнера", проявляющийся в сужении зрачка, опущенном веке, запавшем глазном яблоке и снижении потоотделения на одной стороне лица", - цитирует врача Express

По словам Клэр Моррисон, рак легких может повреждать гортанный нерв, отчего голос человека становится хриплым. Еще один симптом - изменение формы пальцев. Они становятся крупными и изогнутыми, говорит специалист. 

Моррисон сказала, что беспричинная потеря веса, слабость и отсутствие аппетита тоже могут указывать на онкологию. 

Медик также напомнила всем известные симптомы рака легких: частый кашель, боли в груди, проблемы с дыханием, кровохарканье.

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