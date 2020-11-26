Врач перечислила неожиданные симптомы рака легких

При малейших подозрениях на опухоль следует идти к врачу

Врач Клэр Моррисон сообщила, что опухоль верхней борозды легкого может стать причиной болей в руке и плече. Об онкологическом заболевании также могут свидетельствовать твердые болезненные узелки или расширенные вены в области плеч и шеи.

"Из-за разрушения нервной ткани эти опухоли легких могут вызывать "синдром Горнера", проявляющийся в сужении зрачка, опущенном веке, запавшем глазном яблоке и снижении потоотделения на одной стороне лица", - цитирует врача Express.

По словам Клэр Моррисон, рак легких может повреждать гортанный нерв, отчего голос человека становится хриплым. Еще один симптом - изменение формы пальцев. Они становятся крупными и изогнутыми, говорит специалист.

Моррисон сказала, что беспричинная потеря веса, слабость и отсутствие аппетита тоже могут указывать на онкологию.

Медик также напомнила всем известные симптомы рака легких: частый кашель, боли в груди, проблемы с дыханием, кровохарканье.

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