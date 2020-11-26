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Россиянам объяснили, как действовать при пропаже ребенка

11:32
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Найденное чадо не следует наказывать

Специалисты Следственного комитета России объяснили россиянам, что делать, если пропал ребенок. Игнорировать исчезновение, не организовывая поиски, нельзя.
Следственный комитет взял под контроль дело о смерти ребенка в Красноярске

Родителям рекомендуют в первую очередь обзвонить всех друзей и родственников. Если это не приносит результата, надо написать заявление в полицию, организовать группу поиска и распространить фотографию в соцсетях.

"Если пропал ребенок, в первую очередь необходимо осмотреть дом и комнату ребенка. Созвониться со всеми друзьями подростка и их родителями, обзвонить собственных родственников, связаться с учителями, тренерами, написать заявление о пропаже ребенка в полицию…", - пояснил замруководителя столичного главка СК России Сергей Ярош в интервью РИА Новости.

Когда ребенок найдется, не стоит его наказывать. По словам Яроша, надо вникнуть в проблему ребенка, выслушать его – после чего спокойно объяснить ему, какой опасности он подвергался, находясь один.

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