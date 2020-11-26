Россиянам объяснили, как действовать при пропаже ребенка

Найденное чадо не следует наказывать

Специалисты Следственного комитета России объяснили россиянам, что делать, если пропал ребенок. Игнорировать исчезновение, не организовывая поиски, нельзя.

Родителям рекомендуют в первую очередь обзвонить всех друзей и родственников. Если это не приносит результата, надо написать заявление в полицию, организовать группу поиска и распространить фотографию в соцсетях.

"Если пропал ребенок, в первую очередь необходимо осмотреть дом и комнату ребенка. Созвониться со всеми друзьями подростка и их родителями, обзвонить собственных родственников, связаться с учителями, тренерами, написать заявление о пропаже ребенка в полицию…", - пояснил замруководителя столичного главка СК России Сергей Ярош в интервью РИА Новости.

Когда ребенок найдется, не стоит его наказывать. По словам Яроша, надо вникнуть в проблему ребенка, выслушать его – после чего спокойно объяснить ему, какой опасности он подвергался, находясь один.

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