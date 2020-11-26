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Сын Светличной заявил, что не общается с матерью

11:54
  • четверг
  • 26 ноября 2020

О жизни друг друга им известно мало

Сын актрисы Светланы Светличной от первого брака Алексей Ивашов заявил, что не знает о самочувствии матери. Ранее артистку госпитализировали с инсультом в одну из клиник Москвы.
Светлана Светличная госпитализирована с инсультом

Ивашов признался, что мало осведомлен о жизни матери, поскольку практически не общается с ней. По словам мужчины, ему незачем ей звонить, передает "Вечерняя Москва".

"А я не в курсе. Я вообще про нее мало что знаю, потому что она со мной не разговаривает, ну а мне ей звонить незачем", - сказал Ивашов.

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