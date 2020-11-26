Клубу Gipsy грозит закрытие за повторные нарушения антиковидных мер

Клуб работал после 23:00

Московский клуб Gipsy могут оштрафовать или закрыть на 90 суток из-за повторного нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

Он напомнил, что работа развлекательных заведений в столице запрещена после 23:00 из-за угрозы COVID-19. Однако 20 ноября клуб Gipsy повторно нарушил требования карантинного режима, предписанного указом мэра Москвы.

"Посетители не соблюдали перчаточно-масочный режим, не соблюдали социальную дистанцию, и, кроме того, мероприятие закончилось после 23:00. В связи с этим администрации клуба вручено уведомление о вызове в ОАТИ Москвы", - сказал Поплавский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"