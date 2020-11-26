ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Искусственный интеллект поможет столичным врачам в 10 видах исследований

12:01
  • четверг
  • 26 ноября 2020

"Цифровой помощник" врача помогает снизить нагрузку на специалиста

Эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в столичное здравоохранение собираются расширить. Уже в следующем году количество видов исследований доведут до десяти, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве искусственный интеллект помогает обрабатывать вызовы скорой помощи

В настоящий момент прорабатываются новые направления автоматизированной обработки исследований. Среди них, в частности, рентген опорно-двигательного аппарата и магнитно-резонансная и компьютерная томографии головного мозга.

Как рассказал главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов, сейчас сервисы искусственного интеллекта обрабатывают наиболее распространенные исследования.

"Цифровой помощник" врача помогает снизить нагрузку на специалиста, а также уменьшить риски пропуска патологий при увеличенном потоке пациентов", - сказал он.

Эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему здравоохранения Москвы стартовал в конце 2019 года. Он повысил качество и скорость диагностики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.