Искусственный интеллект поможет столичным врачам в 10 видах исследований

"Цифровой помощник" врача помогает снизить нагрузку на специалиста

Эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в столичное здравоохранение собираются расширить. Уже в следующем году количество видов исследований доведут до десяти, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В настоящий момент прорабатываются новые направления автоматизированной обработки исследований. Среди них, в частности, рентген опорно-двигательного аппарата и магнитно-резонансная и компьютерная томографии головного мозга.

Как рассказал главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов, сейчас сервисы искусственного интеллекта обрабатывают наиболее распространенные исследования.

"Цифровой помощник" врача помогает снизить нагрузку на специалиста, а также уменьшить риски пропуска патологий при увеличенном потоке пациентов", - сказал он.

Эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему здравоохранения Москвы стартовал в конце 2019 года. Он повысил качество и скорость диагностики.

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