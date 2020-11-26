Меркель захотела закрыть европейские горнолыжные курорты

Все дело в коронавирусе

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена на уровне Евросоюза добиться закрытия всех горнолыжных курортов в период зимних каникул. Таким образом она намерена предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

"Мы еще раз призываем граждан отказаться от не необходимых контактов, к этому относятся и частные, туристические поездки в лыжный сезон. Мы в Европе попытаемся достичь решения о том, можем ли мы закрыть все лыжные курорты", - заявила Меркель.

Канцлер подчеркнула, что сложность представляет позиция Австрии по этому вопросу, однако нужно "попытаться еще раз сделать это", передает РИА Новости.

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Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 60,4 миллиона человек, 1,42 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,19 миллиона заболевших, более 38 тысяч пациентов скончались.

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