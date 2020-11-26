ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меркель захотела закрыть европейские горнолыжные курорты

12:00
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Все дело в коронавирусе

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена на уровне Евросоюза добиться закрытия всех горнолыжных курортов в период зимних каникул. Таким образом она намерена предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

"Проверка на терпение": Германия продлила карантин
Борьба с COVID-19 в мире: что происходит в странах с наибольшим числом зараженных

"Мы еще раз призываем граждан отказаться от не необходимых контактов, к этому относятся и частные, туристические поездки в лыжный сезон. Мы в Европе попытаемся достичь решения о том, можем ли мы закрыть все лыжные курорты", - заявила Меркель.

Канцлер подчеркнула, что сложность представляет позиция Австрии по этому вопросу, однако нужно "попытаться еще раз сделать это", передает РИА Новости.

Видео: Германия продлила карантин

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 60,4 миллиона человек, 1,42 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,19 миллиона заболевших, более 38 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.