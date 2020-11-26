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В iPhone 13 не будет разъема для зарядки

12:31
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Apple намерена перейти на беспроводные технологии

Новое поколение "яблочных" смартфонов может остаться без разъема для зарядки. В Apple намерены отказаться от проводных зарядных устройств в iPhone 13, которые выйдут на рынок в следующем году.
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Инсайдер Джон Проссер утверждает, что как минимум один из iPhone 13 будет лишен разъема. Зарядить гаджет получится только при помощи магнитной беспроводной зарядки MagSafe.

Также в компании не намерены отказываться от разъема Lightning в смартфонах. Apple планируют сохранить USB-C за iPad и компьютерами Mac, тогда как фирменный разъем будет оставаться в iPhone до тех пор, пока телефоны полностью не переведут на беспроводную зарядку.

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