В iPhone 13 не будет разъема для зарядки

Apple намерена перейти на беспроводные технологии

Новое поколение "яблочных" смартфонов может остаться без разъема для зарядки. В Apple намерены отказаться от проводных зарядных устройств в iPhone 13, которые выйдут на рынок в следующем году.

Инсайдер Джон Проссер утверждает, что как минимум один из iPhone 13 будет лишен разъема. Зарядить гаджет получится только при помощи магнитной беспроводной зарядки MagSafe.

Также в компании не намерены отказываться от разъема Lightning в смартфонах. Apple планируют сохранить USB-C за iPad и компьютерами Mac, тогда как фирменный разъем будет оставаться в iPhone до тех пор, пока телефоны полностью не переведут на беспроводную зарядку.

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