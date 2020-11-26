Лукашенко готов бороться с глобальными проблемами вместе с Россией

Одна из проблем - претензии США на мировое господство

Вызовов в современном мире много, и Белоруссия готова преодолевать их вместе с Россией, заявил белорусский президент. Александр Лукашенко встретился в Минске с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"И вы должны знать, что мы всегда готовы пройти свой путь, если Россия пожелает того, рядом с Россией, преодолевая эти проблемы - начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего Соединенных Штатов Америки, на единоличное господство в мире", - заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, эти претензии Вашингтона на единоличное господство в Минске никогда не приветствовали. И менять своего отношения не намерены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"