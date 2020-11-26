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Путин открыл цех по производству компонентов ковид-вакцины

12:27
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Он находится в Братске

Владимир Путин в четверг по видеосвязи открыл в Братске цех по производству компонентов лекарств против туберкулеза, гепатита и онкологических заболеваний. Кроме того, на предприятии будут производить и компоненты для вакцин от коронавируса.

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Путин пообещал, что власти продолжат поддерживать высокотехнологичные фармацевтические производства. Должны быть созданы и комфортные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов.

"Развитие таких высокотехнологичных производств - это и новые рабочие места, и спрос на перспективные технологии, и разработки наших исследовательских команд, укрепление позиций России, точки роста для регионов, конечно. И будем мы и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития", - сказал Путин. Его слова приводит агентство РИА Новости.

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