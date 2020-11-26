Путин призвал создавать условия для работы фармбизнеса

Также надо создавать площадки для работы российских ученых

Для стабильной работы бизнеса в сфере фармакологии в России надо создавать комфортные условия. Эти условия должны быть предсказуемыми и для инвесторов, подчеркнул президент России Владимир Путин.

"Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в этой сфере, для партнерства наших компаний и между собой, и с зарубежными партнерами", - заявил российский лидер во время церемонии открытия цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций ООО "БратскХимСинтез".

Путин подчеркнул, что не менее важно создавать площадки для работы российских ученых, образовательные центров. Это большой и жизненно важный для страны комплекс, отметил президент.

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