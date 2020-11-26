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Победившей на выборах уборщице предложили попробовать себя в Госдуме

13:44
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Она может стать депутатом Государственной Думы VIII созыва

Уборщице из Костромской области Марине Угодской, победившей на выборах главы Повалихинского поселения, предложили баллотироваться на выборах в Госдуму. Соответствующее предложение поступило от Партии пенсионеров России.

Победившая на выборах уборщица оказалась бывшим депутатом
Случайно победившая на выборах уборщица определилась с дальнейшими планами

В пресс-службе партии заявили, что победа Угодской показывает желание народа видеть новое поколение политиков и управленцев, передает издание "Подъем".

"Поддержка земляков в ходе прошедших выборов является наглядным доказательством того, что сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев", - сказано в сообщении.

Угодская победила на местных выборах в сентябре этого года, получив 61,7% голосов, а в октябре заняла пост главы поселения. До этого женщина работала уборщицей в здании сельской администрации, выдвинуть свою кандидатуру на выборах в качестве подставного кандидата ее попросил прежний глава поселения. Позже стало известно, что у женщины есть опыт работы сельским депутатом.

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Марина Удгодская
Марина Удгодская
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