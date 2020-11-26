Правительство дополнительно направит 10 млрд рублей на выплаты медикам

Об этом заявил Михаил Мишустин

О ликвидации последствий аномального циклона в Приморье говорили в четверг на заседании правительства. О текущей обстановке Михаилу Мишустину доложил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, он сейчас находится в регионе. По словам Алексея Чекункова, в большинство пострадавших домов вернули воду, свет и тепло, но работы продолжаются, передает "ТВ Центр".

Также речь зашла о поддержке медиков, которые борются с коронавирусом. Правительство до конца года дополнительно выделит 10 миллиардов рублей на стимулирующие надбавки. Выплаты получат и студенты, помогающие врачам.

Кроме того, почти полтора миллиарда рублей направят на закупку автомобилей для нужд первичного звена здравоохранения в малых городах и сельской местности. Это позволит разгрузить службы скорой помощи.

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