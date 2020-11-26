ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство дополнительно направит 10 млрд рублей на выплаты медикам

14:51
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Об этом заявил Михаил Мишустин

О ликвидации последствий аномального циклона в Приморье говорили в четверг на заседании правительства. О текущей обстановке Михаилу Мишустину доложил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, он сейчас находится в регионе. По словам Алексея Чекункова, в большинство пострадавших домов вернули воду, свет и тепло, но работы продолжаются, передает "ТВ Центр".
В Роспотребнадзоре рассказали о течении коронавируса у привитых

Также речь зашла о поддержке медиков, которые борются с коронавирусом. Правительство до конца года дополнительно выделит 10 миллиардов рублей на стимулирующие надбавки. Выплаты получат и студенты, помогающие врачам.

Кроме того, почти полтора миллиарда рублей направят на закупку автомобилей для нужд первичного звена здравоохранения в малых городах и сельской местности. Это позволит разгрузить службы скорой помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.