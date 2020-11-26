Грандиозное шоу: Кремлевская елка пройдет онлайн

Трансляцию можно будет посмотреть дома и бесплатно

Кремлёвская ёлка в этом году пройдёт онлайн - впервые за 66 лет. Но дети без чуда не останутся! Будет все: Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи, а ещё много света, музыки и шуток! Правда, без зрителей в огромном зале.

Это будет грандиозное шоу. Только артистов, спортсменов, танцоров, задействованных в сказке, под две сотни. А еще много декораций, света и настоящей тайны. И все это на сцене Кремлевского дворца.

Единственное, кого не будет в зале, это зрителей. 5800 мест останутся пустыми. Пожалуй, главный плюс – побывать на главной новогодней сказке страны в этом году смогут все желающие.

Телеверсия станет доступна за 6 часов до наступления нового года. Сюжет – захватывающий. С обязательными зимними персонажами. Дед Мороз, Снегурочка, а еще Хранитель времени и Гаджет.

Герои отправятся в путешествие по истории в поисках ответа на важный вопрос - кто придумал Новый год? Свои версии озвучат Гай Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Пётр Первый.

Целый час, что длится шоу, будет сказочно интересно. Единственное, без чего гости Кремлевской елки останутся в этом году, так это без сладкого подарка.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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