ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Грандиозное шоу: Кремлевская елка пройдет онлайн

15:04
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Трансляцию можно будет посмотреть дома и бесплатно

Кремлёвская ёлка в этом году пройдёт онлайн - впервые за 66 лет. Но дети без чуда не останутся! Будет все: Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи, а ещё много света, музыки и шуток! Правда, без зрителей в огромном зале.

Это будет грандиозное шоу. Только артистов, спортсменов, танцоров, задействованных в сказке, под две сотни. А еще много декораций, света и настоящей тайны. И все это на сцене Кремлевского дворца.

Единственное, кого не будет в зале, это зрителей. 5800 мест останутся пустыми. Пожалуй, главный плюс – побывать на главной новогодней сказке страны в этом году смогут все желающие.

Телеверсия станет доступна за 6 часов до наступления нового года. Сюжет – захватывающий. С обязательными зимними персонажами. Дед Мороз, Снегурочка, а еще Хранитель времени и Гаджет.

Герои отправятся в путешествие по истории в поисках ответа на важный вопрос - кто придумал Новый год? Свои версии озвучат Гай Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Пётр Первый.

Целый час, что длится шоу, будет сказочно интересно. Единственное, без чего гости Кремлевской елки останутся в этом году, так это без сладкого подарка. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Новогоднее ёлочное представление в Кремле
Новогоднее ёлочное представление в Кремле
Репетиция Новогодней елки
Репетиция Новогодней елки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.