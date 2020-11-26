Демонтаж эскалаторов начался на станции метро "Новослободская"

Все работы завершат в течение года

На станции метро "Новослободская" Кольцевой лини метро начали разбирать эскалаторы. Там уже смонтированы временные выгородки, и идёт установка подъёмных устройств, передает "ТВ Центр".

Помимо эскалаторов, будет демонтирован и фундамент, после чего начнётся заливка новой основы. Затем стартует монтаж новых эскалаторов. Причём их будет уже четыре вместо существующих трёх. Это значительно повысит пропускную способность, как минимум на 30 процентов.

"Смонтированы будут самые современные эскалаторы, которые будут иметь максимальную степень автоматизации и самые последние технические решения. После этого мы приступим к ремонту и реставрации вестибюля, будет восстановлена уникальная система освещения, которая была сделана в момент открытия станции еще в 1952 году", - рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Все работы планируется завершить в течение года. Несмотря на закрытый вестибюль, сама станция "Новослободская" продолжает работать. Попасть на неё можно через станцию "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Также пассажиры могут пользоваться станциями "Белорусская", "Маяковская" и "Достоевская".

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