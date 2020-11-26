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В Москве реконструируют газопровод-дюкер "Тушинский"

15:09
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Трубу поменяют на новую

В столице реконструируют подводный газопровод-дюкер "Тушинский", который проложен под Москвой-рекой. Газ по нему идёт не только в десятки жилых домов, но и в две городские больницы, передает "ТВ Центр".

Этой стальной трубе уже больше 40 лет, поэтому чтобы повысить надёжность системы, её решили заменить на новую - из полиэтилена. Этот материал более безопасен и долговечен. Работы ведутся методом горизонтально направленного бурения, а значит быстро и безопасно для окружающей среды. А качество стыков тут же проверяет передвижная лаборатория.

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