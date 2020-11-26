В Московском зоопарке продолжается масштабная реконструкция

Что нового увидят посетители?

Совсем скоро Московском зоопарке станет намного удобнее не только посетителям, но и самим животным - точнее тем, у кого вместо ног ласты. Для них вообще строят отдельный павильон, который так и назовут "Ластоногие".

Это большая семья - Пират, самки Спарта, Дори, Юшка и их дети. Глядя на них, невозможно не улыбнуться. И так и хочется погладить. Очаровательные. Общительные. Дружелюбные. Довольно легко поддаются дрессировке. И кормление их всегда превращается в настоящее шоу. Ну или, как минимум, в тренировку. Где может и не всё сразу получается. Но они очень стараются.

У них великолепный слух - воспринимают даже ультразвук. И умеют многое - крутят обручи, играют с мячами. От таких занятий двойная польза, не только общение и движение - сотрудники зоопарка имеют возможность еще и постоянно следить за здоровьем морских котиков. А в ближайшем будущем семью Пирата ждет еще и новоселье. Напротив слоновника вовсю идет строительство нового павильона для ластоногих.

"Мы завершили разборку старого помещения ластоногих, было очень сложно - под землей нашли мы очень много старых фундаментов, которые пришлось разбирать, бережно вывозить все. На сегодняшний день все подготовительные работы проведены, залита плита и приступаем к реализации, строительству основных конструкций", - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый павильон обещает стать уникальным. Целый комплекс бассейнов. С учётом всех международных норм содержания животных. Специальные условия создадут для белух - им нужна глубина 6 метров и морская вода. Сдать объект должны к лету следующего года. Как раз тогда в Москве планируют провести конференцию всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов. И передвигаться по столичному зоопарку вскоре будет удобнее. Переход между старой и новой территорией всего четыре с половиной метра, сейчас строится дополнительный - в два раза шире, более комфортный, оборудованный пандусами. И весьма оригинальный по дизайну. С использованием металлических конструкций.

"Архитекторы предусмотрели закручивающуюся морскую волну, форму морской волны. На сегодняшний день ведем переговоры с изготовителями этих легких конструкций, и после ввода в эксплуатацию это будет один из немногих архитектурных шедевров, надеемся на это", - рассказал Рафик Загрутдинов.

Строится сейчас и новый вход в зоопарк буквально в нескольких метрах от метро "Баррикадная". Это будет двухэтажный павильон, в котором разместятся билетные кассы, турникеты, сувенирные магазины, кафе и даже зал для проведения кинопоказов и лекций. Завершить строительство планируют к середине следующего года.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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