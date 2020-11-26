Московские полицейские вернули хозяевам доверчивого питбуля

Пса от магазина увел неизвестный, его нашли за четыре часа

Меньше четырех часов понадобилось столичным полицейским, чтобы найти похищенную собаку и вернуть ее домой. Хозяева оставили пса на привязи перед магазином на Рассказовской улице, но когда вышли с покупками, обнаружили, что собака исчезла.

Они тут же обратились в полицию. Там проверили камеры видеонаблюдения и увидели, как к животному подошел мужчина. Валли, хоть на вид и грозный бойцовый пёс, но на самом деле добрый и домашний, не только дал себя погладить, но и послушно ушёл с незнакомцем.

Похитителя задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый житель Подмосковья. По его словам, он просто решил забрать питбуля себе. Теперь Валли не отходит от своего маленького хозяина, а семья очень благодарна полицейским.

"Спасибо большое нашему отделению полиции, потому что мы им очень благодарны. Они оперативно сработали, они отнеслись к нам с пониманием, сразу же приехали, мы сразу посмотрели камеры. Когда увидели, что собаку увели, мы поехали в отделение писать заявление. И патрульно-постовая службы начала патрулировать район в поисках нашей собаки. Через 4 часа, как мы им позвонили, друг вернулся в семью", - рассказала хозяйка Валли.

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