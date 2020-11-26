Госпитализированная Светличная назвала себя калекой

Она проходит обследование

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, которую положили в столичную больницу, рассказала о своем самочувствии.

"Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку - есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо", - цитирует 80-летнюю звезду "Московский комсомолец".

Сейчас Светличную мучает головокружение, ей тяжело передвигаться. "Была здоровая, крепкая, а стала калекой - это я осознаю", - пожаловалась она. В больнице она пробудет еще неделю.

По словам актрисы, ее здоровье пошатнулось в июле, когда на нее упал штатив, на котором крепится осветительный прибор. Это произошло во время записи интервью. "Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала", - говорила Светлана Светличная.

Светлана Светличная сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Богиня: Как я полюбила", "Бриллиантовая рука", "Любить", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".

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