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Госпитализированная Светличная назвала себя калекой

13:33
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Она проходит обследование

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, которую положили в столичную больницу, рассказала о своем самочувствии.  
Сын Светличной заявил, что не общается с матерью

"Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку - есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо", - цитирует 80-летнюю звезду "Московский комсомолец"

Сейчас Светличную мучает головокружение, ей тяжело передвигаться. "Была здоровая, крепкая, а стала калекой - это я осознаю", - пожаловалась она. В больнице она пробудет еще неделю.  

По словам актрисы, ее здоровье пошатнулось в июле, когда на нее упал штатив, на котором крепится осветительный прибор. Это произошло во время записи интервью. "Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала", - говорила Светлана Светличная. 

Светлана Светличная сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Богиня: Как я полюбила", "Бриллиантовая рука", "Любить", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".

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