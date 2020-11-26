ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кличко выпустил сборник своих известных высказываний

13:37
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Мэр Киева называет книгу "самоиронической"

"Кто не слышал, тот увидит!" - под таким названием увидел свет сборник цитат Виталия Кличко. Книга, оформленная в подарочном варианте, включает в себя 14 самых известных изречений мэра Киева. По словам самого киевского градоначальника, последуют вторая и третья серии, а тираж будет увеличиваться.
Виталий Кличко сдал повторный тест на коронавирус

Изречения Кличко, включенные в книгу: "Мост, который устал", "Хватит шастать без настоятельной потребности", "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине", "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть".

"Как давно обещал, я таки выдал самоироническую книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная… Мы выдали эту книжку в таком интересном формате – смешном, маленьком, удобном", - сказал Кличко на презентации.

Тираж первого выпуска - 3 тысячи экземпляров. Кличко заверил, что книга не будет дорогой, средства, вырученные от продаж, пойдут в столичный благотворительный фонд. По словам мэра украинской столицы, вскоре стартует продажа книги в интернете, идут переговоры с издателями по поводу увеличения тиража.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Виталий Кличко
Виталий Кличко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.