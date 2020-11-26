Кличко выпустил сборник своих известных высказываний

Мэр Киева называет книгу "самоиронической"

"Кто не слышал, тот увидит!" - под таким названием увидел свет сборник цитат Виталия Кличко. Книга, оформленная в подарочном варианте, включает в себя 14 самых известных изречений мэра Киева. По словам самого киевского градоначальника, последуют вторая и третья серии, а тираж будет увеличиваться.

Изречения Кличко, включенные в книгу: "Мост, который устал", "Хватит шастать без настоятельной потребности", "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине", "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть".

"Как давно обещал, я таки выдал самоироническую книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная… Мы выдали эту книжку в таком интересном формате – смешном, маленьком, удобном", - сказал Кличко на презентации.

Тираж первого выпуска - 3 тысячи экземпляров. Кличко заверил, что книга не будет дорогой, средства, вырученные от продаж, пойдут в столичный благотворительный фонд. По словам мэра украинской столицы, вскоре стартует продажа книги в интернете, идут переговоры с издателями по поводу увеличения тиража.

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